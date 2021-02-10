Osmaniye’de bir köy karantinaya alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Karaguz köyü, artan korona virüs vakaları dolayısıyla karantinaya alındı.

Düziçi Kaymakam Vekili Halil İbrahim Kazar başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgını kontrol etmek amacıyla Karaguz köyü karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemiz Karaguz köyü Covid19 pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması CovId19 hastalık belirtilerinde yoğunlaşma ve kümeleşme olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 10 gün süreyle giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Karantinadan sağlık personelleri muaf tutulmuştur” denildi.

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