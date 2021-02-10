AK Parti Sözcüsü Çelik: Gelecek nesillere, en büyük mirasımız demokrasimiz olacak



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye´nin meselelerini tek tek çözüyoruz. Türkiye´ye, gelecek nesillere, en büyük mirasımız demokrasimiz olacaktır" dedi.

AK Parti Osmaniye 7'nci Olağan İl Kongresi, Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı kongreye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, çevre şehirlerin il başkanları, yöneticiler ve partililer katıldı.

'ÖZDE CUMHURBAŞKANI' DİYENLERLE HEP BERABERİZ´

Kongrede konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, demokrasinin önemine vurgu yaptı. Çelik, "Demokrasi demek, şu demektir, bu divanda otururken arkadaşlarımız sağ olsunlar bizlerin isimlerimizi sayıyorlar, bakanlar diyorlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları diyorlar ama emin olun bu sayım işlemi resmi bir protokoldür. Türkiye´ye, AK Parti'ye, demokrasiye en çok kimin emeği geçti diye bir protokol yapılsaydı, en önce, en arkada oturan kardeşlerimizden başlamak gerekirdi. En çok emek onlarındır, bu hareketin sahibi onlardır, Türkiye´nin sahibi onlardır. Milletimizin desteği ile seçilmiş Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyenler oldu. Bakınız, 'sözde cumhurbaşkanı' lafı darbecilerin, vesayetçilerin lafıdır. Biz Cumhurbaşkanımızın, milletin değerlerine bağlı özde bir cumhurbaşkanı olduğunu biliyoruz ve bu salondan tekrar söylüyoruz, 'sözde cumhurbaşkanı' diyenler orada olabilir ama 'Özde Cumhurbaşkanı' diyenler bu salonda hep beraberiz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayan Çelik şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı olmasa bir günde Türkiye´nin demokrasi kazanımlarını geri çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Eğer Cumhur İttifakı olmasa, Türkiye´nin elde ettiği kazanımları tek tek tersine çevirmek isteyeceklerini biliyoruz. Ne için Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'nı hedefe koyuyorlar? Çünkü Cumhur İttifakı olmasa, milletin elde ettiği kazanımları, demokratik iradesini ve gücünü eskiden olduğu gibi 'sözde' diyerek, demokrasimizi sakatlayarak yeniden çalmaya çalışacaklar ama şundan herkes emin olsun, Cumhurbaşkanımızı Türkiye´de ve dünyada hiç kimse yalnız bırakmaz. Onunla birlikte milyonlar yürüyor."

Çelik, Osmaniye'ye her zaman yakından ilgi gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Osmaniyeli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selam göndererek, "Türkiye´nin meselelerini tek tek çözüyoruz. Türkiye´ye, gelecek nesillere, en büyük mirasımız demokrasimiz olacaktır" dedi.DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-10 17:17:39



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