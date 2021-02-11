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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldığı sigara ve paralarla menfezde yakalandı

İHA

Çaldığı sigara ve paralarla menfezde yakalandı

Osmaniye’de iş yerinden çaldığı sigara ve paraları menfez içerine saklayan hırsızlık zanlısı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, iki iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisini alan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapmış oldukları çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren kişinin A.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıs Fakıuşağı Mahallesi 45007 sokak üzerinde bulunan menfez içerine sakladığı sigara ve paralarla birlikte yakalandı.
Çalınan sigara ve paralar sahibine teslim edilirken A.Y. ise gözaltına alındı.

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