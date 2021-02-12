Osmaniye’de sokak satıcılarına operasyon: 3 tutuklu

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Osmaniye’de sokak satıcılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şahıstan 5’İ adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9 gram metamfetamin, 43 gram bonzai, 233 adet extacy hap, 10 adet sentetik ecza hap ile 1 adet uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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