Osmaniye´de PKK sığınağında silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçti

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı `Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-23 Operasyonu'nda, `ara, bul, yok et´ taktiği ile çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-02-12 09:31:12
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