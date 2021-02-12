Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3´ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise 9.1 gram metamfetamin, 3.56 gram bonzai, 233 hap ve uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3´ü tutuklandı, 5´i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-02-12 09:48:50
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