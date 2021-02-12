Osmaniye´de, 2 kaçak göçmen yakalandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde yabancı uyruklu 2 kişinin çevreye rahatsızlık verdiği yönünde ihbar aldı. Adrese giden ekipler, Afganistan uyruklu 2 erkeği gözaltına aldı. Şüphelilerin kimlik belgelerinin bulunmadığı, yaklaşık 5 ay önce Van üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları, insan kaçakçılarına ise 2 bin dolar ödedikleri tespit edildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-12 13:04:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.