Osmaniye’de zirai don uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Osmaniye'de zirai don uyarısında bulundu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken Adana ve Osmaniye il geneli ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batısı sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığında önemli değişikliğin olmadığı bölgede rüzgârın gündüz saatlerinde güneybatı gece saatlerinde ise kuzey yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmede, “18 Şubat 2021 perşembe günü akşam saatlerinden başlayarak 23 Şubat Salı öğle saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Doğu Akdeniz bölgesinin (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye) kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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