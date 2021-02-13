Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı

Osmaniye merkeze bağlı Dervişli köyünde 4 Ocak'ta başlatılan karantina uygulaması yeni vakaların çıkmaması nedeniyle kaldırıldı.
Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Covid19 tedbirleri kapsamında 4 Ocak’ta karantinaya alınan Dervişli köyündeki karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.
Kuruldan yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez İlçe Dervişli Köyünde 04 Ocak 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid19) tanılı toplam 17 pozitif vaka ve bunların temaslısı 24 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Dervişli köyünde 10 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar sağlık personellerinin haricinde Dervişli köyünün karantinaya alınması kararı alınmıştır. Yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.