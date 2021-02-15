Osmaniye’de sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği Osmaniye’de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar Mersin'de akşam saatlerinde Adana'da da gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacak.

Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güne ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Osmaniye’de 19, Mersin'de 18, Adana'da 19, Gaziantep'te 16, Hatay'da 17, Kilis’te 16 ve Kahramanmaraş'ta 15 derece olacak.

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