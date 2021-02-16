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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düziçi’nde vaka sayıları artıyor

İHA

Düziçi’nde vaka sayıları artıyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde vaka sayılarının arttığını bildirdi.
Düziçi ilçesinde artan korona virüs vakalarında salgının yayılmasını önlemek ve salgınla ilgili alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, salgın sürecinde yapılan çalışmalar ve kentin genel durum hakkında bilgi verdi.
Vali Erdinç Yılmaz'da yaptığı değerlendirmede, “Düziçi ilçemizde vaka sayısında artış olması nedeniyle pandemi değerlendirme toplantımızı burada gerçekleştirdik. Toplantıda virüsün yayılmasını ve vaka sayısının artmasını önlemek için alacağımız tedbirler konusunda değerlendirme yaptık” dedi.
Vali Yılmaz ve protokol mensupları Pandemi Değerlendirme Toplantısı’nın ardından Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler yaptı. Vali Yılmaz denetimler esnasında esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
Düziçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ile Düziçi ve Bahçe İlçe Jandarma Komutanları ve İlçe Emniyet Müdürleri katıldı.

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