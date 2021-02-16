Ambulans helikopter korona hastası için havalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de koronavirüs tedavisi gören Ahmet Loş (54), durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla Adana'ya sevk edildi.
Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Loş'un durumu ağırlaştı. Bunun üzerine doktorlar, Loş'un Adana'ya sevk edilmesine karar verdi. Loş için 112 Hava Komuta Kontrol Merkezi'nden hava ambulansı talebinde bulunuldu. Özel ambulansla helikopter pistine getirilen Loş, koronavirüs tedbirleri kapsamında hava ambulansına alındı. Pistten havalanan helikopter, Loş'u, tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.DHA-Sağlık Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-02-16 17:56:36
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