Düziçi’nde kısıtlama denetimleri sürüyor

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

Düziçi ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta içi saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler aralıksız sürüyor. Ana arter ve ara sokaklardaki uygulama noktalarında ekipler araçları tek tek durdurarak, sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi. Durdurulan araçlarda izin belgesi olup olmadığı kontrol edilirken kısıtlamayı ihlal edenlere ise idari para cezası uygulandı.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım’ında katıldığı denetimlerde sürücü ve yolculara salgın döneminde uyulması gereken kuralar hatırlatılırken maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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