Kadirli'de 3 ay önce yaşanan olayda yaralanan şahıs da öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Kasım ayında ailevi nedenlerden dolayı 2 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayda yaralanan kişi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Kasım günü Şehit Orhan Gök Mahallesinde Alim Can Eynallı (29) yaşadıkları evde öz ağabeyi Ali Eynallı’yı tabanca ile boğazından vurarak evden çıktı. Kardeşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Ali Eynallı ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Ağabeyini ağır yaralayan Alim Can Eynallı ardından da Cemalpaşa Mahallesi Küçük Sanayi Sitesine gelerek bir lokantada garson olarak çalışan yakın arkadaşı Murat Deniz’i (30) yine tabanca ile vurdu. Arkadaşı tarafından silahla vurulan Murat Deniz olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı saatlerde olay yerine yakın Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde boş bir arazide silahla vurulan 30’lu yaşlarda Tamer Koşkoş’a ait ceset buldu.

Olayın ardından tabanca ile yakalanan Alim Can Eynallı iki yakın arkadaşı olan Murat Deniz ve Tamer Koşkoş’u silahla vurarak öldürdüğünü, ağabeyi Ali Eynallı’yı ise yine silahla vurarak ağır yaraladığını itiraf etti.

Alim Can Eynallı olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından hayati tehlike kaydıyla Mersin'e sevk edilen ağır yaralı Ali Eynallı ise 3 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

