Osmaniye´de Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de polisin yol uygulaması sırasında, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, E90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu sırada durdurulan bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapan ekipler, araçtaki Afganistan uyruklu, hepsi erkek olan 10 kişinin yurda kaçak yollarla girdikleri belirlendi. Kaçakların Van üzerinden yaklaşık 8 gün önce insan tacirlerine kişi başı 1000 dolar vererek, illegal yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlendi. Göçmen Kaçakçılığı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapılan 10 kaçak göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-18 16:51:51



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