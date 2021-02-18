Osmaniye'de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ölü (2)

13 şehidin katili işte o alçak!

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Barış Akgöllü, tedaviye alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akgöllü'nün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-02-18 23:58:44



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