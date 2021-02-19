Vali Yılmaz ‘UYUMA’ projesine destek için çağrıda bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlara çağrıda bulunarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün milli projesi olan ‘UYUMA’ uygulamasını telefonlarına indirerek uyuşturucuyla mücadeleye destek vermelerini istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen ‘UYUMA’ uygulaması aktif hale getirildi. Vali Erdinç Yılmaz’da vatandaşlardan uygulamayı telefonlarına indirerek uyuşturucuyla mücadeleye destek vermelerini istedi. Uyuşturucu madde kullanımının toplum açısından tehdit ve tehlike oluşturduğunu kaydeden Vali Yılmaz, uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluk kuvvetlerinin mücadelesi kadar, toplumun da bilinçlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Projeyle uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Vali Yılmaz, “UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. UYUMA uygulamasını, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilecek. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaklardır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaşlarımız, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabilecektir. Sisteme konum bilgisi ile birlikte düşen bu ihbar bölgeye en yakın ekibe iletilecektir. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır” diye konuştu.

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