3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Erbaaspor: 1

Misli.com 3.Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, konuk ettiği Erbaaspor’a 10 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Levent Buğra Vartemel xx, Şafak Nalbantoğlu xx, Anıl Küçükkaraca xx
Osmaniyespor FK: Mesut Balkan xx, Emre Baysal xx, Bora Yılmaz xx (Mertcan Dursun dk. 66 xx), Alpay Aldemir xx (Burak Evren dk. 87 ?), Sırat Yeşilördek xx, Yavuz Koç xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx (Halil İbrahim Cenik dk. 87 ?), Soner Birinci xx, Bekir Can Kara xxx, Ali Ateş xx (Alper Yener dk. 46 xx), Onur Kızıltaş xx (Gencay Erten dk. 77 x)
Erbaaspor: Taylan Arman xxx, Murat Şimşek xxx, Yaşar Kaan Yılmaz xx (Furkan Karabatak dk. 59 xx), Emirhan Çavuş xx, Hüseyin Erol xx (Berat Boz dk. 90 ?), Yağızcan Erdem xx (Yusuf Yağcı dk. 59 xx), Yaşar Çetin xx (Yusuf Ünsal dk. 83 ?), Şevket Güngör xx, Talha Özcan xx, Ahmet Buğrahan Tuncay xx (Rıdvan Gökçe dk. 83 ?), Ertuğrul Şenlikoğlu xx
Gol: Yusuf Yağcı (dk. 68 pen.) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Bekir Can Kara (Osmaniyespor FK), Yaşar Kaan Yılmaz, Talha Özcan (Erbaaspor)
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