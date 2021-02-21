Osmaniyespor FK - Erbaaspor: 0-1

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-
STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel (xxx), Şafak Nalbantoğlu (xx), Anıl Küçükkaraca (xx)
OSMANİYESPOR FK: Mesut Balkan (xx)- Emre Baysal (xx), Bora Yılmaz (xx) (Dk.66 Mertcan Dursun(x), Alpay Aldemir (xx) (Dk.87 Burak Evren(?), Sırat Yeşilördek (xx), Yavuz Koç (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx) (Dk.87 Halil İbrahim Cenik(?), Soner Birinci (xx), Bekir Can Kara (xx), Ali Ateş (x) (Dk.46 Alper Yener(xx), Onur Kızıltaş (xx) (Dk.76 Gencay Erten(?)
ERBAASPOR: Taylan Arman (xx)- Murat Şimşek (xx), Yaşar Kaan Yılmaz (xx) (Dk.59 Furkan Karabatak(x), Emirhan Çavuş (xx), Hüseyin Erol (xx) (Dk.90 Berat Boz(?), Yağızcan Erdem (xx) (Dk.59 Yusuf Yağcı(xxx), Yaşar Çetin (xx) (Dk.83 Yunus Ünsal(?), Şevket Güngör (xx), Talha Özcan (xx), Ahmet Buğrahan Tuncay (xx) (Dk.83 Rıdvan Gökçe(?), Ertuğrul Şenlikoğlu (xx)
GOLLER: Dk.68 Yusuf Yağcı (Pen) (Erbaaspor)
SARI KARTLAR:Bekiracan Kara (Osmaniyespor) Yaşar Kaan Yılmaz, Talha Özcan (Erbaaspor)
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup 22'nci hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı Erbaaspor'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-02-21 15:30:50
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