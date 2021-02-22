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Pandemide işsiz kalan davulcular yardım bekliyor İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yasaklanan sokak düğünlerinde davul çalamayan davulcu aşireti “Bu zurna ötmezse aç kalırız” diyerek yetkililere seslendi

İHA

Pandemide işsiz kalan davulcular yardım bekliyor İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yasaklanan sokak düğünlerinde davul çalamayan davulcu aşireti “Bu zurna ötmezse aç kalırız” diyerek yetkililere seslendi

Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yasaklanan sokak düğünlerinde davul çalamayan davulcu aşireti, “Bu zurna ötmezse aç kalırız” diyerek yetkililere seslendi.
Çin’in Wuhan kentinden başlayarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün Türkiye’de yayılmaya başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle birçok alana kısıtlamalar getirildi. Salgının yayılması ve bulaşın önlenmesi amacıyla vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak tutabilmek için alınan kararlar kapsamında düğün salonlarının faaliyetlerine ara verildi.
Düziçi ilçesinde geçimlerini davulculukla karşılayan yaklaşık 600 haneli davulcu aşireti de kısıtlamalar kapsamında işsiz kaldı. Özellikle sokak düğünlerinde davul çalarak para kazanan davulcu aşireti pandemi döneminde geçimlerini sağlayamaz oldu. Yetkililere “Bu zurna ötmezse aç kalırız” diyerek seslenen davulcu aşireti, yardım talebinde bulundu.

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