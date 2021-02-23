Vali Yılmaz: "Kurallara uyalım, uymayanlar varsa uyaralım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yılmaz: "Kurallara uyalım, uymayanlar varsa uyaralım"

İHA

Vali Yılmaz: "Kurallara uyalım, uymayanlar varsa uyaralım"

Osmaniye'de Asayiş, Koordinasyon ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Bahçe ilçesinde yapıldı.
Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürebilmek amacıyla kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca toplantıda korona virüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilerek, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken tedbirlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantı sonunda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımızdan da maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını ve tedbirleri asla gevşetmemelerini istiyoruz. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz. Bu nedenle kendi sağlığımız, sevdiklerimizin ve tüm toplumumuzun sağlığı için lütfen kurallara uyalım, çevremizde uymayanlar varsa uyaralım” dedi.
Bahçe Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yılmaz’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Hasanbeyli Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Toprakkale Kaymakamı Safa Kahraman, Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yılmaz: “Herkesin başına bir polis gönderemeyiz” Vaka sayılarında düşüşe geçen Osmaniye’de Vali Erdinç Yılmaz korona virüs denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: “Herkesin başına bir polis ...
Osmaniye’de çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Osmaniye’de çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına ...
Osmaniye´de polisten koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Osmaniye´de polisten koronavirüs denetimi
Pandemide işsiz kalan davulcular yardım bekliyor İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yasaklanan sokak düğünlerinde davul çalamayan davulcu aşireti “Bu zurna ötmezse aç kalırız” diyerek yetkililere seslendi
YEREL HABERLER Pandemide işsiz kalan davulcular yardım ...
Osmaniyespor FK - Erbaaspor: 0-1
YEREL HABERLER Osmaniyespor FK - Erbaaspor: 0-1
3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Erbaaspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Erbaaspor: 1
Osmaniye’de vaka artışları sonrası harekete geçildi 100 binde 139,81 vaka sayısı ile korona virüs haritasında 6’ncı sırada yer alan Osmaniye’de denetimler üst seviyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de vaka artışları sonrası harekete ...
Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de alarma geçildi 100 binde 139,81 oranla vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de alarma ...