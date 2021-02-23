Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi, taşıdığı halı ve tekstil malzemesi yükü de tamamen yandı.

D400 karayolu Tehçi köyü yakınlarında Mehmet Başak yönetimindeki 80 GN 663 plakalı halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet, hareket halindeyken alev aldı. Kamyonetinin kasa kısmından dumanların yükseldiğini gören Başak, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede aracın tamamını saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi, taşıdığı yük de neredeyse tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-23 17:53:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.