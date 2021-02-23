Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)- DÜZCE'de, ambulans şoförü İbrahim Bayraktar (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Bayraktar´ın cenazesi hastane önünden meslektaşları tarafından gözyaşları içinde uğurlandı.
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri 3 No´lu 112 Acil istasyonunda görevli ambulans şoförü İbrahim Bayraktar, 25 Ocak tarihinde halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurdu. Bayraktar´ın yapılan PCR testinden Covid19 testi pozitif çıktı. Bayraktar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır tedavisi süren İbrahim Bayraktar, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
VALİ ATAY´DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Müdürlüğümüz 3 No´lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu´nda görev yapan İbrahim Bayraktar'ın Covid19 nedeniyle vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum personelimize Allah´tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ
İbrahim Bayraktar için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´nin bahçesinde tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastane yöneticileri ve Bayraktar´ın mesai arkadaşlarının katıldığı törende helallik istendi. Okunan duaların ardından Bayraktar´ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.
DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-02-23 18:26:29
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