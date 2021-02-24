Çift başlı oğlak, yaşama tutunamadı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de yaklaşık 20 yıldır besicilikle uğraşan Şahin Er´in (43) keçisi, çift başlı oğlak dünyaya getirdi. 4 gözü ve 3 kulağı bulunan oğlak, yaşama tutunamadı.
Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde hayvancılıkla uğraşan Şahin Er´in keçisi, ikiz doğurdu. Yavrulardan birisi normal, diğeri ise iki başlı olarak dünyaya geldi. Doğum sırasında gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden Şahin Er, oğlağı kucağına alıp incelediğinde 2 başının, 4 gözünün ve 3 kulağının olduğunu söyledi. İlk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ede Er, "Keçim hamile kalmıştı ve doğum yaptı bugün. Gördüğünüz gibi yavru 2 kafalı, 4 tane gözü var, 3 tane kulağı var. İlk defa böyle bir şeye rast geliyorum, çok şaşkınız" diye konuştu.
2 başlı oğlak, bir süre sonra yaşamını yitirdi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-02-24 11:30:23
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