Osmaniye'de koronavirüs denetiminde 186 kişiye 354 bin lira ceza



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de son iki gün içerisinde polisin yaptığı koronavirüs denetimlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen toplam 186 kişiye 354 bin 255 lira idari para cezası kesildi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı il vaka artış haritasına göre, vaka seyri yüksek iller arasında yer alan ve yapılan uygulamalar sayesinde düşüş seyri gözlenen Osmaniye´de denetimler sıklaştırıldı. Kent genelinde oluşturulan polis uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücülerine ve içerisindeki yolculara izin belgeleri soruldu. 22-23 Şubat günlerinde kent merkezinde yapılan denetimlerde 163 iş yeri ve 518 şahıs kontrol edildi. Kontrollerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan 117 kişiye 114 bin 894 lira, sosyal mesafe kuralını ihlalden 12 kişiye 41 bin 628 lira ve sokağa çıkma yasağını ihlalden, 57 kişiye 197 bin 733 lira olmak üzere, toplam 186 kişiye 354 bin 255 lira para cezası kesildi. Koronavirüs tedbirlerine yönelik polis denetimlerinin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-24 11:31:54



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