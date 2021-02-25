Osmaniye’de pozitif vakalar KYK yurtlarına yerleştirilecek

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Korona virüs vakalarının yüksek olduğu Osmaniye’de, Covid19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 134,90 oranla yüksek riskli gurupta yer alan Osmaniye’de bulaşın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla Covid19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Ülke geneline göre ilimizin vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle korona virüs (Covid19) PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1536 Sokak ile Eyüp Sultan Mahallesi 5516 Sokak üzerinde bulunan Fatma Yavuzer Sitesinin pozitif çıkan vakalar nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

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