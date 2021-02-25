Amanoslarda PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçti

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de jandarmanın Amanoslar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-26 Operasyonu'nda, `ara, bul, yok et´ taktiği ile çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonların, aralıksız ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-25 14:35:26



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