Bulaşıcı hastalık taşıma tehdit koduyla Türkiye´ye giriş yasağı bulunan Suriyeli kadın yakalandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, polisin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı yol uygulamasında bulaşıcı hastalık taşıma (G-78) tehdit kodu bulunan Suriyeli N.M., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyol gişeleri uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen kontrolde, Suriye uyruklu A.H´nin kullandığı 27 MA 9915 plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan Suriye uyruklu N.M.'nin resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi kontrolünde, 48 yaşındaki N.M.´nin 2017 tarihli G-78 `Bulaşıcı Hastalık Taşıma´ tehdit kodundan Türkiye´ye giriş yasağı bulunduğu belirlendi. Tercüman aracılığıyla yapılan mülakatta; Suriye uyruklu N.M´nin, Kilis üzerinden illegal yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenilirken, nöbetçi savcıyla yapılan görüşme sonucunda, araç şoförü A.H. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Ülkeye giriş yasağı bulunan Suriye uyruklu N.M. hakkında gerekli sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-25 15:34:31



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