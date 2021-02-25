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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

İHA

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, KadirliOsmaniye karayolu üzeri Endel köyü yakınlarında meydana geldi. Kendisine ait traktör ile tarlaya giden Müslüm Kara’dan (67) yakınları haber alamayınca tarlaya gitti. Müslüm Kara’nın traktörünün tarla içerisinde devrildiğini göre yakınları durumu jandarmaya ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Müslüm Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kara’nın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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