Çalınan klima 14 saatlik görüntü izlenerek bulundu

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinden çalınan klima JASAT ekiplerinin 14 saatlik görüntü izlemesi sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde Ö.T. isimli şahsın iş yerinde bulunan duvar tipi klima çalındı. Ö.T. durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemelerin ardından 6 farklı noktada bulunan kamera kayıtlarından 14 saatlik görüntü izleyerek klimayı çalan şahsın A.S. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken çalınan klima ise sahibine teslim edildi.

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