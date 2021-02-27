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Vali Yılmaz: "Normalleşmeye geçmek için tabloyu değiştirmemiz gerekiyor" Mart ayının başında başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinden istatiksel olarak uzakta kalan Osmaniye’de Vali Yılmaz, vatandaşlara topyekun mücadeleye destek çağrısında bulundu “Bizim mücadelemizle başarıya ulaşması mümkün değil, mücadeleye vatandaşlarımızın da katılması gerekiyor”

İHA

Vali Yılmaz: "Normalleşmeye geçmek için tabloyu değiştirmemiz gerekiyor" Mart ayının başında başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinden istatiksel olarak uzakta kalan Osmaniye’de Vali Yılmaz, vatandaşlara topyekun mücadeleye destek çağrısında bulundu “Bizim mücadelemizle başarıya ulaşması mümkün değil, mücadeleye vatandaşlarımızın da katılması gerekiyor”

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Normalleşme sürecine geçebilmemiz için mutlaka bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Eğer bu tabloyu değiştiremezsek sıkıntılı süreç devam edecek” dedi.
Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz haftalarda açıkladığı verilere göre, 814 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 139,81 vaka sayısı ile Osmaniye, 81 il arasında korona virüs haritasında 6’ncı sırada yerini almıştı. Açıklanan son korona virüs haritasında vaka sayısında 100 binde 134,90 oranla düşüş görülen Osmaniye kırmızı renkle çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Mart ayının başında başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinden istatiksel olarak uzakta kalan Osmaniye’de korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ederken Vali Erdinç Yılmaz yaptığı açıklamada bu tabloyla normalleşme sürecine geçilmenin mümkün olamayacağını söyledi.

“Bizim mücadelemizle başarıya ulaşması mümkün değil, mücadeleye vatandaşlarımızın da katılması gerekiyor”
Sıkıntılı süreçten kurtulmak ve tabloyu değiştirmek için Osmaniyeli hemşerilerine çağrıda bulunan Vali Yılmaz, “Normalleşme sürecine geçebilmemiz için mutlaka bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı ilk tabloda 100 binde 139 olan vaka sayımızı açıklanan son tabloda 134’e düşürdük. Bu düşüş sevindirici ama yeterli değil. Bu düşüşü hızlandırarak sürdürmemiz gerekiyor. Osmaniyeli hemşerilerimden bu anlamda bu mücadeleye destek vermelerini ve bu mücadeleyi birlikte sürdürmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eğer biz bu tabloyu değiştiremezsek geçilecek olan normalleşme sürecine ve kısıtlamaların kaldırılması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla sıkıntılı süreç devam edecek. Bizim bu sıkıntılı süreçten biran önce kurtulmamız için bu tabloyu hep birlikte değiştirmemiz gerekiyor. Biz bu tablonun değişmesi için valilik olarak, emniyet olarak jandarma olarak sağlık personelimiz ve kamu görevlilerimiz hepimiz alanda en iyi sonucu almak için mücadelemize devam ediyoruz. Ama biliyoruz ki bu mücadele tek başımıza devletim kamu görevlileri ve bizim mücadelemizle başarıya ulaşması mümkün değildir. Bunun için bu mücadeleye tüm vatandaşlarımızın katılması gerekiyor. Bundan dolayı bütün vatandaşlardan isteğimiz alınan tedbirlere uymasıdır. Özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmesi mutlaka maske takılması kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterilmesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde dışarıya çıkılmamasına azami özen gösterilmelidir. Ben diyorum ki şu sıkıntılı süreçte Osmaniyeli hemşerilerim mümkün olduğunca evde kalmalı ve mücadelemize destek vermelidirler. Biz ancak bu şekilde bu tabloyu değiştirebiliriz” dedi.

“Gerek duyulduğunda başka tedbirlere de başvurulabilir”
Vaka sayıların düşmesi için şuan devletin aldığı tedbirlerin yeterli olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Tedbirler alınmış durumda uyguluyoruz. Sokağa çıkma yasağı var, bütün kurumlarımız bu tedbirlerin uygulanmasına azami gayret gösteriyor. Esnek çalışma var. Sağlık ekiplerinin filyasyon çalışmaları devam ediyor. Biz bu tabloyu değiştirmek için devletimizin almış olduğu tedbirlerin şu aşamada yeterli olduğunu ve bu tedbirlerle sonuç alacağımıza inanıyoruz. İlerleyen süreçlerde gerek duyulduğunda başka tedbirlere de başvurulabilir. Havalar da çok güzel gidiyor. Vatandaşlarımızda havaların güzel olması nedeniyle dışarı daha çok çıkma eğilimi gösteriyor. Ama bu süreçte biliyoruz ki evde kalmamız çok daha önemlidir” diye konuştu.

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