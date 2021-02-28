Sokak köpeğinin arka sol kalçasındaki yarım kiloluk tümör alındı



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE (DHA)OSMANİYE´nin Toprakkale ilçesinde, sol arka bacağının kalçayla birleştiği noktada yaklaşık yarım kiloluk tümör ile yaşayan dişi sokak köpeği, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Çarşıda gezen birçok vatandaşın dikkatini çeken ve içler acısı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sokak köpeğine hayvanseverler sahip çıktı. Sol arka bacağının kalçayla birleştiği noktada yaklaşık 500 gram ağırlığında tümör bulunan sokak köpeği, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi´ne getirildi. Operasyon öncesi Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı'ndan teknik bilgiler alındı. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi sokak köpeğinin, birçok sokak hayvanının tedavi ve sahiplendirme çalışmalarını üstlenen Osmaniye Patileri tarafından kendilerine getirildiğini söyledi. Laçinbala, "Sık karşılaştığımız bir durum olmadığı için ve köpeği kaybetmemek için mesleki konsültasyon yaptık. Bu konuda bizlere teknik detay veren Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Aksoy Bey´e fotoğraf ve videolar göndermek suretiyle bilgi aldım. Hocamızdan karşılaşacağımız durumlar konusunda bilgiler alarak çok temkinli bir şekilde başladığımız operasyonu başarıyla tamamladık" dedi.

"ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Operasyonun yaklaşık 1 saat sürdüğünü kaydeden Laçinbala, "Her ne kadar elektro koter marifetiyle işlem yapsak da tümöral yapıdan dolayı şiddetli kanama oldu. Bu konuda daha önceden uyarıldığımız için önlemlerimizi almıştık. Ağrı kesici, antibiyotik ve mineral takviyesi yaptık. Emilebilir ip dikişleri desteklemek amacıyla medikal zımba da uygulayarak deri bütünlüğünü sağladığımız köpeğimizin eski sağlığına kısa sürede kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"MUTLU BİR YAŞAMI OLACAK"

Köpeğin tedavisi için çaba gösteren Merve Özdem ise yaklaşık bir yıldır sokak hayvanlarının yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını belirtti. Özdem, şunları söyledi: "Bu köpeğimizi gelen ihbar üzerine Toprakkale´den getirdik. HAYPAT İl Temsilcimiz Veteriner Hekim Ali Laçinbala, köpeğimizin tedavisini yaptı, durumu şu an gayet iyi. Çalışmalarımızı gönüllülerimizin destekleriyle gönüllülük bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Lütfen bizden desteklerinizi esirgemeyin. Bu köpeğimize bu zamana kadar herkes acıyarak bakıyordu. Artık onun da bir yuvası ve ailesi var. Bundan sonra bizimle birlikte mutlu bir yaşamı olacak." DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-02-28 08:09:01



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