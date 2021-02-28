Osmaniye'de ‘İller ve Destinasyon Bazlı Tanıtım ve Markalaşma Toplantısı’ yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” kapsamında Osmaniye’nin turizm değerlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtımını yapmak yapılan veya yapılması planlanan çalışmaların görüşüldüğü ‘İller ve Destinasyon Bazlı Tanıtım ve Markalaşma Toplantısı’ Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Osmaniye’de ‘İller ve Destinasyon Bazlı Tanıtım ve Markalaşma Toplantısı’ Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen’in katılımıyla Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının başında İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yapılan ya da yapılması planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Torun, “Karatepe Aslantaş Müzesi bütün altyapı çalışması, yürüyüş yolu, ışıklandırma sistemi, sinevizyonu ve tabelalarıyla tamamlanmış durumdadır. Bununla birlikte UNESCO Kültür Mirası dünya tescil listesine girmesi nedeniyle artık turizm destinasyonunda önemli bir yere sahiptir. Toprakkale Kalesi, Düziçi Harun Reşit Kalesi’nde altyapı çalışmaları da tamamlandı. Toprakkale Kalesi ile ilgili projede onaylandı” dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında bilgi verdi. Türkmen, “Amacımız Türkiye’nin turizm ve kültür markasını bütün dünyaya duyurmak, yaymak ve geliştirmektir. Yapmak istediğimiz şey her ilin bir kültür turizm markası haline gelmesi ve hazır olan turizm ürünlerinin tanıtımını sağlamak. Paydaşlarımızla yaptığımız bu 80’inci tanıtım toplantımız. 3 Aralıktan bu yana 80 günde 80 ilimizi dolaştık. Bu toplantıları her ilde yaptık. Burada amacımız Osmaniye’yi nasıl daha iyi tanıtabileceğimizi birlikte çalışmak. Bu noktada paydaşlarımızla birlikte çalışmak istiyoruz. Birçok ilimizde destinasyon yönetimi konusunda çalışmalar başlamış durumda” diye konuştu.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İlçe Kaymakamları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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