Hatay’dan getirilen Türk bayrağı Osmaniye’de teslim alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü bünyesinde organize edilen "Anadolu Gönül Yolu" projesi kapsamındaki “18 Mart 2021 Şehitler Günü 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği çerçevesinde Osmaniye Valiliğinde bayrak teslim töreni yapıldı.

"Anadolu Gönül Yolu" projesi kapsamındaki “18 Mart 2021 Şehitler Günü 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği çerçevesinde Hatay’da gelen ay yıldızlı bayrak Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere Osmaniye’de teslim alındı. Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen törende ay yıldızlı bayrak 11. sınıf öğrencisi Yunus Emre Çetin tarafından 10. sınıf öğrencisi Semiha Okyar’a teslim edildi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hamit Coşkun, “18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik ile “Vatan ve Bayrak” sevgisinin geliştirilmesinin, şehitlik olgusunun milli ve manevi yüksek insani değerler ile işlenmesinin, bunun gelecek kuşaklara aktarılması ve davranışa dönüşmesinin sağlanması amaçlandı” dedi.

Bayrağı teslim eden Yunus Emre Çetin ise, “Rengini atalarımızın kanından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığım andan bu ana kadar gururla taşıdım. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor, onu aldığım gibi size, öperek teslim ediyorum” diye konuştu.

Bayrağı öperek teslim alan Semiha Okyar, “Rengini atalarımızın kanından almış bu şanlı bayrağın, ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyorum. Bu andan itibaren teslim edeceğim ana kadar gururla taşıyacağıma, bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğime ve benden sonraki kardeşime devredeceğime söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Törenin kapanış konuşmasını yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Bugün, Çanakkale’ye götürülecek şanlı al bayrağımızın devir teslim törenini gerçekleştirdik. Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması ve onların her daim hatırlanması açısından bu etkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

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