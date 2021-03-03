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Tarihi dizilerden etkilenip savaş aletleri üretmeye başladı Görevli olduğu operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra emekli olan 43 yaşındaki Uzman Çavuş Eshabil Avşar, çocukluktan beri bağımlısı olduğu bıçak üretim atölyesi kurdu

İHA

Tarihi dizilerden etkilenip savaş aletleri üretmeye başladı Görevli olduğu operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra emekli olan 43 yaşındaki Uzman Çavuş Eshabil Avşar, çocukluktan beri bağımlısı olduğu bıçak üretim atölyesi kurdu

Osmaniye’de, görevli olduğu operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra emekli olan 43 yaşındaki Uzman Çavuş Eshabil Avşar, çocukluktan beri bağımlısı olduğu bıçak üretim atölyesi kurdu. Tarihi dizilerden de esinlenerek savaş aletleri de üretmeye başlayan Avşar, içindeki bıçak sevdasını doyurabilmek için de bıçakçı dükkanı açtığını söyledi.
Çocukluk yıllarında lokantalarda çalışan Eshabil Avşar zaman içerisinde bıçaklara ilgi duymaya başladı. İlerleyen zamanlarda mesleğini daha da geliştirerek otellerin mutfak bölümünde şeflik yapan Avşar’ın bıçaklara olan ilgisi gün geçtikçe artmaya başladı. O yıllarda cep çakısı ve mutfak bıçaklarından koleksiyon yapmaya başlayan Avşar, şeflik mesleğini yarıda bırakarak askere gitti. Askerlikte komutanlarının isteği üzerine uzmanlık başvurusu yapan Avşar, kısa zaman içerisinde uzman çavuş olarak göreve başladı. Göreve başladığı halde bıçaklara olan ilgisi geçmeyen Uzman Çavuş Avşar’ın bıçaklara olan bağımlılığı gittikçe artarak koleksiyonunu daha da geliştirerek komando bıçakları biriktirmeye başladı. Görevi sırasında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra emekli olan Uzman Çavuş, bıçaklara olan içindeki sevdasını doyurabilmek için kurduğu atölyede bıçak üretmeye başladı. Kısa zaman içerinde ünlü bir bıçak ustası olan Avşar, Türkiye’nin dört bir yanına ürettiği bıçakları gönderirken tarihi dizilerden de esinlenerek atölyesinde özel tasarımlı kılıç gibi savaş aletleri üretmeye başladı. Bıçaklara olan bağımlığını aşkla anlatan Avşar, ürettiği ürünlerin satışını yapmak için bıçakçı dükkanı kurduğunu söyledi.

“Patates soğan soyarak bıçak kullanmaya başladım”
Uzman çavuşluğa başladıktan sonra da bıçaklara olan sevdasının bitmediğini ifade eden Avşar, “Bu işe ilk koleksiyonculukla başladım ama koleksiyonculuğa da köyümüzün alt kısmında lokantalar vardı, oralarda kalfalık yaptım. Patates ve soğan soyarak bıçak kullanımına başladık. Askere gitmeden önce bir otelin mutfak şefiydim. Daha sonra askerliğim geldi. Askere gittikten sonra da komutanımız bana uzman çavuşluğu teklif etti. Uzman çavuşluğa dilekçe verdim. Kabul edildim uzman çavuşluğa başladım. Bıçak sevdam bitmedi. O zaman ki cep çakısı ve mutfak bıçaklarıydı. Bıçakları aldıkça evde biriktiriyorum. Bir kısmını kullanmıyorum dahi temizliyordum tekrardan dolabıma kaldırıyordum. Bir müddet sonra avcı ve komando bıçakları biriktirmeye başladım” diye konuştu.

“Tarihi dizilerden etkilenerek kılıç yapmaya başladım”
Girdiği her bıçakçıdan bıçak aldığını söyleyen Eshabil Avşar, “Bir bıçakçıya girdiğim zaman o bıçakçıdan bıçak almadan çıkamaz oldum. Koleksiyonculuktan ziyade bir hastalık seviyesine geldi. Bıçakçıya giriyorum, evimde daha kaliteli bıçaklar var biliyorum ama bir şey almadan çıkamaz hale geldim. Daha sonra bağımlılığı bitirebilmek için kendi bıçağımı kendim yapmaya başladım. Bu arada görevime devam ediyorum ama hobi amaçlı bıçak yapmaya başladım. Operasyonda yaralandım. Emekli oldum. Ben de dükkan ve atölyemi açtım ardından emekli oldum. Bıçak işini nasıl ileriye götürebilirim diye düşündüm. Ama öncelikle içimdeki bıçak sevdasına doymak sonra da bu güzelliği insanlara da sunabilmek. Kendi dükkanımızı açtığımız için satışa da başladık. Bundan birkaç yıl tarihi diziler çıktıktan sonra dizilerden etkilenerek oradaki kılıç, kalkan ve değişik materyalleri gördükten sonra ne yapabilirim diye düşümdüm. Ayrıca kılıç ama hangi kılıç tarihçesi nedir. Kimler kullanmış bunları araştırmaya başladım. Bunları nasıl yapabiliriz onları araştırdım” dedi.

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