"Çok yüksek riskli" Osmaniye'de vali sahaya indi vatandaşı tek tek uyardı Vali Erdinç Yılmaz, bulaşın en önemli kaynaklarından birisi olan ev ziyaretlerinin ertelenmesini istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Çok yüksek riskli" Osmaniye'de vali sahaya indi vatandaşı tek tek uyardı Vali Erdinç Yılmaz, bulaşın en önemli kaynaklarından birisi olan ev ziyaretlerinin ertelenmesini istedi

İHA

"Çok yüksek riskli" Osmaniye'de vali sahaya indi vatandaşı tek tek uyardı Vali Erdinç Yılmaz, bulaşın en önemli kaynaklarından birisi olan ev ziyaretlerinin ertelenmesini istedi

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs tablosunda kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride yer alan Osmaniye’de cadde ve sokakları tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlara korona virüs uyarılarında bulunan Vali Erdinç Yılmaz, bulaşın en önemli kaynaklarından birisi olan ev ziyaretlerinin ertelenmesini istedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride yer alan Osmaniye’de 100 binde 145,13 oranla vaka sayıları artmaya devam ediyor. Denetimlerin hızlı devam ettiği kentte Vali Erdinç Yılmaz, cadde ve sokakları tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlara korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Normalleşmeye geçebilmek için tabloyu değiştirmek zorunda olduklarını belirten Vali Yılmaz, vatandaşlara çağrıda bulunarak herkesi mücadeleye davet etti.

"Tabloyu bir an önce değiştirmemiz gerekiyor"
Devlet kurumları olarak denetimleri daha da arttırdıklarını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı korona virüs tablosuna göre ilimiz çok riskli iller arasında bulunuyor. Bunu bir an önce değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmek zorundayız. Ama bu tüm Osmaniyeli hemşehrilerimin kurallara uymasıyla mümkün olacaktır. Bunu yapmamız gerekiyor çünkü çocukların okullara başlaması lazım, restoran ve kafe işletmecilerinin iş yerlerini açabilmeleri için de bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Değiştirmek için de hep beraber mücadele etmeliyiz. Biz devletin kurumları olarak denetimlerimizi daha da çok arttırdık. Şu anda il müdürlerimiz ve daire amirlerimizin hepsi sahada çalışma yapıyor. Denetimlerine devam ediyorlar kurallara uymayan vatandaşlara uymaları anlamında uyarılarda bulunuyorlar” diye konuştu.
Ev ziyaretleri konusunda da vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Yılmaz, “Bulaşın en önemli kaynaklarından birisi olan ev ziyaretlerini ertelemelerini şu aşamada yapmamalarını evlerde bir araya gelmelerden dolayı yayılım arttığını biliyoruz tespitlerimiz de bu yöndedir. Dolayısıyla bu ziyaretleri yapmamalıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi dizilerden etkilenip savaş aletleri üretmeye başladı Görevli olduğu operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra emekli olan 43 yaşındaki Uzman Çavuş Eshabil Avşar, çocukluktan beri bağımlısı olduğu bıçak üretim atölyesi kurdu
YEREL HABERLER Tarihi dizilerden etkilenip savaş aletleri üretmeye ...
Antalya’ya gittikten sonra iki aydır haber alınamayan genç bulundu
YEREL HABERLER Antalya’ya gittikten sonra iki aydır haber alınamayan ...
"Göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan şahıs uygulamada yakalandı
YEREL HABERLER "Göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan şahıs uygulamada ...
Hatay’dan getirilen Türk bayrağı Osmaniye’de teslim alındı
YEREL HABERLER Hatay’dan getirilen Türk bayrağı Osmaniye’de teslim ...
Binlerce demir çubuk kullanıldı, ‘Toros Tekesi’nin heykeli yapıldı 175 kilo demir kullanılarak 8 haftada yapılan Toros Tekesi, OKÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sergileniyor
YEREL HABERLER Binlerce demir çubuk kullanıldı, ‘Toros Tekesi’nin ...
İki duvar arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Osmaniye'de itfaiye ekiplerinin kazma yardımıyla duvarı kırması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan köpek, barınağa teslim edildi
YEREL HABERLER İki duvar arasına sıkışan köpeği itfaiye ...
Çalışmak için Antalya’ya giden gençten iki aydır haber alınamıyor 29 yaşındaki kepçe operatöründen ailesi 2 aydır haber alamıyor
YEREL HABERLER Çalışmak için Antalya’ya giden gençten iki aydır ...
Osmaniye’de su kanalında tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER Osmaniye’de su kanalında tehlikeli serinlik