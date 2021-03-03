3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Esenler Erokspor: 0

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Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, kendi sahasında Esenler Erokspor'u 20 mağlup etti.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Tolga Özcan xx, Kaan Kaya xx

Osmaniyespor FK: Mesut Balkan xxx, Emre Baysal xxx, Gencay Erten xxx, Kerim Bölük xxx, Alper Yener xx, Oğuzhan Bozkurt x (Halil İBrahin Cenik dk. 35 xxx), Yavuz Koç xxx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xxx, Soner Birinci xx, Burak Evren xx (Mertcan Dursun dk. 68 xx), Onur Kızıltaş xx (Bora Yılmaz dk. 76 xx)

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Mert Somay xx, Enes Soy xx (Hüseyin Afkan dk. 58 xx), Berk Taşkın xx (Mehmet Mert Özkaptan dk. 87 ?), Muharrem Öner xx, Aziz Kızılgün xx, Murat Kayalı xx (Muharrem Sarıkaya dk. 58 x), Erdinç Karakaş xx, Aziz Aksoy xx, Taygun Vurgun xx, Samet Dağlı xx (İdris Furat dk. 71 x)

Goller: Yavuz Koç (dk. 53 pen.), Berk Taşkın (dk. 86 k.k.) (Osmaniyespor FK), Hakan Kuş (dk. 31) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Cenik, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Gencay Erten (Osmaniyespor FK), Muharrem Öner, Berk Taşkın, Erdinç Karakaş (Esenler Erokspor)

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