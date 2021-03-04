Osmaniye’de su ürünleri av yasağı başladı

Osmaniye’de su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ hükümleri gereği su ürünleri av yasağı başladı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait yönetmelik gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince Osmaniye’de 1 Mart 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında su ürünleri av yasağı başladı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait yönetmelik gereğince bakanlığımız tarafından hazırlanan amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince ilimizde 1 Mart 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Düziçi ve Kadirli bölgesi Aslantaş baraj gölünün 5/1 numaralı tebliğin 36. maddesinin 2. fıkrası gereği 1 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında başlayıp bitmektedir. Bu üç aylık dönemlerde Osmaniye ili genelinde iç sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla sazan, sudak, tatlı su levreği, yayın, kadife, siraz ve diğer sazangillerin ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır. İlimiz tatlı su balıklarının çoğunluğunun üreme dönemi olan 1 Mart 31 Mayıs ve 1 Nisan 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki mevcut av yasağına uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması bu hususta vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir” denildi.

Öte yandan tırıvırıparaşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaklandı.

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