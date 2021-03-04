Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü şüphelisi A.B., A.Ş., O.K., E.K., K.T. ve H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Şahısların ikametgâhlarında yapılan aramalarda 5 gram eroin, 13 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 1 adet 9 mm. tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca Şubat ayı içerisinde 2 şahıs 29 gram eroin ve 7 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ile birlikte yakalandı.

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