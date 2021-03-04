Öğretmende korona çıktı, köy okulu tatil edildi

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyü Ortaokulunda bir öğretmende korona virüs tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla okul 8 gün tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenigün köyü Ortaokulunda bir öğretmenin Covid19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan öğretmenle birlikte dört öğretmende de temas öyküsü olduğundan, korana virüs salgınının kontrolü, öğretmen ve öğrencilerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince; Yenigün Ortaokulunda 4 Mart 12 Mart 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitimöğretim faaliyetlerine ara verilerek, eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yolu ile devamına karar verildi.

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