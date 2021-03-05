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Osmaniye’de sürücülerin dikkatsizliği beraberinde kazaları getirdi Kameralara yansıyan kazaların genellikle kavşak noktalarda dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği görüldü

İHA

Osmaniye’de sürücülerin dikkatsizliği beraberinde kazaları getirdi Kameralara yansıyan kazaların genellikle kavşak noktalarda dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği görüldü

Osmaniye'de meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaların genellikle dikkatsizlikten dolayı kavşaklarda gerçekleştiği görüldü.
Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin değişik noktalarına yerleştirilen KGYS kameraları yaşanan bazı trafik kazalarını saniye saniye kaydetti. Güney Çevre Yolu’nda gerçekleşen kazada sağa dönen kamyonun motosiklet sürücüsünü fark etmemesi kazayı beraberinde getirirken şans eseri motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yeni belediye önünde meydana gelen maddi hasarlı kazada da dönerli kavşağa dikkatsiz giren araç sürücüsü diğer yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştüğü görüldü.

Musa Şahin Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sinyalizasyon ışıklarının kontrollü geç uyarısına rağmen kavşağa kontrolsüz giren sürücü bulvar üzerinden gelen otomobille çarpıştı. Kazada araçlar savrulurken boş yolda meydana gelmesi sürücülerin dikkatsizliğini ortaya çıkardı. Rahime Hatun Mahallesi’nde bulunan işlek kavşağa dikkat ve hızlı giren sürücü kazaya sebebiyet verirken araçlarda maddi hasarlar oluştu.
KGYS tarafından kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizlik nedeniyle kazaya sebebiyet verdiği gözlemlenirken, kazaların genellikle kavşak noktalarda meydana geldiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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