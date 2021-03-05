Vali Yılmaz: "Depreme hazırlıklı olmak zorundayız"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Deprem bölgesindeyiz, dolayısıyla depreme hazırlıklı olmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bir an önce yıkılması gereken binaların yıkılması ve 99 depreminden sonra yapılan yapıların kontrolünün sağlanması çok önemli” dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, afet ve pandemi konularının değerlendirildiği toplantısında muhtarlarla bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yılmaz, “Deprem bölgesindeyiz. Dolayısıyla depreme hazırlıklı olmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bunun için çalışmalarımızı başlattık. Bir an önce yıkılması gereken binaların yıkılması ve 99 depreminden sonra yapılan yapıların kontrolünün sağlanması çok önemli. Yaşadığımız evlerin depreme dayanıklı olması gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımız hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalı. Çünkü bunun sonucunda hayatını kaybetmek var. Allah uzak etsin ama deprem bölgesindeyiz ve ne zaman deprem olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla hazırlıklı olmak zorundayız” diye konuştu.

Konuşmasında korona virüsle mücadeleye de değinen Yılmaz, “Muhtarlarımız mahallelerimizin birinci derece sorumlususunuz. Bu nedenle sizin kendi mahallelerinizde, bu mücadeleye vereceğiniz destek çok önemli. Tespitlerimize göre en büyük bulaş kaynağı ev ziyaretleri. Bu nedenle mahallenizde yaşayan vatandaşlarımızı özellikle bu konuda uyarmanızı istiyorum” dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Sönmez, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Bahar ve muhtarlar katıldı.

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