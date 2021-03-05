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Halk ozanı "Çok yüksek riskli" Osmaniye için türkü besteledi "Osmaniyem" adını verdiği türküyle artan korona virüs vakalarına dikkat çeken Yiğit, hemşehrilerin kırmızı rengi maviye dönüştürmeleri çağrısında bulundu

İHA

Halk ozanı "Çok yüksek riskli" Osmaniye için türkü besteledi "Osmaniyem" adını verdiği türküyle artan korona virüs vakalarına dikkat çeken Yiğit, hemşehrilerin kırmızı rengi maviye dönüştürmeleri çağrısında bulundu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle gösterilen ve "Çok yüksek riskli" kategoride yer alan Osmaniye için Halk Ozanı Gül Ahmet Yiğit, artan vaka sayılara dikkat çekmek amacıyla türkü besteledi. "Osmaniyem" adını verdiği türküyü seslendiren Yiğit, hemşerilerine çağrıda bulunarak kırmızı rengi maviye dönüştürmelerini istedi.
Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan son korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride yer alan Osmaniye’de 100 binde 145,13 oranla vaka sayıları artmaya devam ederken ünlü Halk Ozanı Gül Ahmet Yiğit, artan vaka sayılarına dikkat çekmek amacıyla türkü besteledi. Osmaniye’m adını verdiği türküyle üzüntüsünü dile getiren Yiğit, hemşerilerine söylemek istediklerini yazdığı dörtlerle anlattı. Eline aldığı bağlamasıyla Osmaniye’m türküsünü seslendiren Gül Ahmet Yiğit, Osmaniyelilere seslenerek harita kırmızı rengi maviye dönüştürmelerini istedi.

Bestelediği türküyü seslendirmeden önce Osmaniyeli hemşerilerine çağrıda bulunan Halk Ozanı Gül Ahmet Yiğit, “Haberleri izliyorum korona virüsle ilgili canım Türkiye’min haritasını koydular. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri Osmaniye’ye baktım kırmızı renkte. Ben Gazvurdağlı Gül Ahmet olayım Osmaniyemde kırmızı renk olsun. Çok canım sıkıldı. Can hemşerilerim ne olur dikkat edelim. O kırmızıyı mavi yapalım. Güzel vatanımızın kıymetini bilelim” diye konuştu.
Öte yandan Gül Ahmet Yiğit’in Osmaniye için seslendirdiği türküyü “Değerli hemşerilerim, ünlü ozanımız Aşık Gül Ahmet Yiğit’i bir dinleyelim” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşan Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniyelileri türküyü dinlemeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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