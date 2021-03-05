Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Söğütlüdere köyü Galaaltı Mevkii'nde izinsiz kazı yapan F.T., F.Y., F.Ö. ve A.D. jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada şüphelilerin kazı yapmak için kullandıkları 2 kürek, 1 kazma, 1 manivela, 1 plastik kova, 1 çekiç, 1 murç, 2 bakır tel ve 10 metre kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-03-05 17:01:12



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