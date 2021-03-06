Osmaniye’de definecilere jandarmadan suçüstü baskın

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan şahıslar jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadirli ilçesinde definecilerin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Söğütlüdere köyü Galaaltı mevkiinde bulunan arazide operasyon başlatan ekipler F.T., F.Y., F.Ö. ve A.D. isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemelerinin ardından haklarında izinsiz kazı suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şahısların kazı yapmak için kullandığı 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet manivela, 1 adet plastik kova, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 2 adet bakır tel ile 10 metre kabloya el konuldu.

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