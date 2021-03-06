Osmaniye’de bir köy ve apartman karantinaya alındı

Osmaniye’de korona virüs tedbirleri kapsamında bulaşın önlenmesi ve halk sağlığını korumak amacıyla bir köy ve apartman karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 145,13 vaka sayısı ile kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride gösterilen Osmaniye’de tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 5 pozitif vaka tespit edilen Dereli köyü ile 8 pozitif vaka tespit edilen Yediocak Mahallesi 12512 Sokak’ta bulunan Mahmut Sekni apartmanı buluşan önlenmesi ve halk sağlığını korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclis kararı ile karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Dereli köyünde 28 Şubat 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid19) tanılı toplam 5 pozitif vaka, merkez Yediocak Mahallesi 12512 Sokak’ta bulunan ve 16 daireden oluşan Mahmut Sekni Apartmanı’nda 24 Şubat 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid19) tanılı toplam 8 pozitif vaka tespit edilmiştir. Söz konusu Dereli köyünün ve Mahmut Sekni apartmanının bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 05.03.2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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