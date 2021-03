Vali sokağa indi, “Koronayı defedersek iyi olacağız” diyerek esnaftan destek istedi Vali Yılmaz; "Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Kafe ve restoran işletmecileri iş yerlerini açamıyorlar. Bu da ilimize ağır bir fatura ve ağır bir bedel oluşturuyor" diyerek biran önce yüksek riskli kategoriden çıkmak için herkesin mücadeleye destek vermesi gerektiğini söyledi

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle “Çok yüksek riskli” kategoride bulunan Osmaniye’de sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, “Korona virüsü defedersek iyi olacağız” diyerek haritanın maviye dönmesi için esnaftan destek istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 145,13 vaka sayısı ile kademeli normalleşmeye geçemeyen Osmaniye kırmızı renkle “Çok yüksek riskli” kategoride yer aldı. Vaka oranlarının düşmesi için denetimler daha da sıklaştırılırken Vali Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile sokağa indi. Ziyaretleri sırasında esnafların nasılsınız sorusuna “Korona virüsü defedersek iyi olacağız” diye cevap veren Vali Erdinç Yılmaz, esnaflardan kırmızı olarak açıklanan haritanın maviye dönmesi için esnaflardan destek istedi.



“Osmaniye’yi çok riskli iller arasından bir an önce çıkartmalıyız”

Denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, “Yoğun bir şekilde denetimlerimize devam ediyoruz. Kontrollerimizi sürdürüyoruz. Dinamik denetim sürecinde tüm il müdürlerimiz daire amirlerimiz ve kaymakamlarımız alanda aralıksız kontrol ve denetimlerimiz devam ediyor. Osmaniye’mizi çok riskli iller içerisinden bir an önce çıkartıp en aşağılara çekip korona virüsü yok etmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kurallara uymayan hemşerilerim aslında ilimizde kurallara uymamanın bedelinin ağır olduğunun bilincinde. Çünkü çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Kafe ve restoran işletmecileri iş yerlerini açamıyorlar. Bu da ilimize ağır bir fatura ve ağır bir bedel oluşturuyor. Dolayısıyla kurala uymayan vatandaşlarımızın uyması gerektiğini ve bir an önce korona virüsten kurtulmamız için herkesin mücadele etmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimden bu mücadeleye destek olmalarını bekliyorum inşallah hep birlikte korona virüsü yeneceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.