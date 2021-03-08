Ellek Belediye Başkanı Yeşildemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek Beldesi Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir'in Covid19 testi pozitif çıktı.
Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, yaptığı açıklamada, “Değerli dostlarım, 7 Mart Cumartesi günü yaptırmış olduğum Covid19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum gayet iyi olup, tedavi sürecim evde devam etmektedir. Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar versin inşallah” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.