Kadirli’de cenaze salası tek camide okunacak

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, cenazelere katılımın en aza indirilmesi maksadıyla cenaze salasının, vefat eden kişinin ikametgahına en yakın tek bir camide okunmasına karar verildi.
Kadirli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında “Covid19 salgınının önüne geçilmesi, cenaze törenlerine katılımın azaltılması için tedbir amaçlı olarak ikinci bir emre kadar ilçemiz belediye hoparlöründen cenaze ilanının yapılmaması, şehir merkezi ve köylerimizde cenazenin ikametgahına en yakın camide sala okunması ikinci bir camide sala okunmamasına” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.