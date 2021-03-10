“Çok yüksek riskli” Osmaniye’de korona virüsle mücadelede yeni dönem 135 bin öğrenciye mektup yazan Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilerden mektubu ailelerine ulaştırmalarını istedi

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride yer alan Osmaniye’de korona virüsle mücadelede yeni döneme geçildi. 135 bin öğrenciye mektup yazan Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilerden mektubu ailelerine ulaştırmalarını istedi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2026 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 145,13 vaka sayısı ile Osmaniye, kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride korona virüs haritasında yerini almıştı. Açıklanan son korona virüs haritasında vaka sayısında 100 binde 173,91 oranla yükselişe geçen Osmaniye’de Vali Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelede yeni dönem başlattı. Kaleme aldığı mektupta korona virüsle mücadeleyi anlatan Vali Yılmaz, mektubun 135 bin öğrenciye ulaştırılmasını sağladı. Ziyaret ettiği Saimbey Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilere dağıttığı mektupları ailelere vermelerini istedi. Öğrencilere korona virüsle mücadeleden de bahseden Vali Yılmaz, zorlu günlerin geçmesi için öğrencilerden de tam destek aldı.



Vali Yılmaz’ın kaleme aldığı mektubu binlerce öğrenci binlerce aileye ulaştıracak

Kaleme aldığı mektupta özellikle ev ziyaretlerine değinen Vali Erdinç Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi aralıksı sürdürüyoruz. Bugün ayrı ve özel bir mücadele daha başlattık. Bu mücadelenin ben çok anlamı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizle beraberiz. İlimizdeki bütün öğrencilere şahsım tarafından bir mektup yazıldı. Bu mektubu öğrencilerimizin ailelere ulaştırmalarını annelerine, babalarına ve büyüklerine mutlaka okutmalarını istedim. Bu mektubumuzda korona virüsle mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerektiği ve evlerdeki bir araya gelmelerin yapılmaması gerektiğini istedim. Ziyaret ettiğim bütün öğrenciler bizlere tam destek verdiler. Söz verdiler bu mücadeleye destek olacaklar. Ben öğrencilerimizin bu mücadelede çok büyük rol oynayacaklarına yürekten inanıyorum. 135 bin öğrencimize mektup yazdık. Öğrencilerimiz mektubu ailelerine ulaştıracaklar. Mektubumuz böylelikle yaklaşık 365 bin aileye ulaşmış olacak” diye konuştu.

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